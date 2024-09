Previsioni Meteo Bagheria: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Venerdì 13 Settembre evidenziano un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La giornata inizierà con una leggera pioggia nelle prime ore, per poi evolversi in un cielo sereno e soleggiato. I venti, moderati e freschi, contribuiranno a mantenere un’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si attesterà su livelli accettabili.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 22°C. La velocità del vento sarà di circa 14,3 km/h da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 19%. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un leggero aumento della probabilità di pioggia.

Nella mattina, si prevede un proseguimento della pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 20°C e i 23°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,7 km/h, e le raffiche potranno arrivare fino a 37,7 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 55%. Tuttavia, già a partire dalle ore centrali della giornata, il cielo inizierà a schiarirsi, dando spazio a un clima più sereno.

Nel pomeriggio, Bagheria godrà di un cielo completamente sereno, con temperature che toccheranno i 24°C. I venti, provenienti da Ovest-Nord Ovest, si manterranno freschi, con velocità intorno ai 30 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più secca e gradevole. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà assente.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 21°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una freschezza che accompagnerà la serata. L’umidità rimarrà su valori moderati, intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria indicano una giornata di Venerdì 13 Settembre caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un netto miglioramento con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 25°C, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° prob. 19 % 14.3 SO max 23 Libeccio 76 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +22.6° perc. +22.9° 0.1 mm 20.7 SO max 43.2 Libeccio 74 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +22.6° perc. +22.8° 0.29 mm 21.7 O max 37.7 Ponente 72 % 1012 hPa 9 nubi sparse +24.3° perc. +24.2° prob. 4 % 28.7 O max 43.4 Ponente 55 % 1013 hPa 12 poche nuvole +24.5° perc. +24.4° prob. 4 % 31.6 ONO max 41.1 Maestrale 51 % 1014 hPa 15 cielo sereno +23.4° perc. +23.2° Assenti 27.5 ONO max 35.2 Maestrale 53 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 26 O max 38.7 Ponente 60 % 1014 hPa 21 cielo sereno +21.1° perc. +20.8° Assenti 32.8 O max 44.1 Ponente 55 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.