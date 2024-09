Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Bagno a Ripoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, si registreranno forti piogge, che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che accompagnerà le precipitazioni.

Nella notte, le condizioni meteo saranno piuttosto avverse, con forti piogge che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,2°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,9 km/h e i 2,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1015 hPa.

Durante la mattina, le piogge continueranno a essere moderate, con temperature che varieranno tra i 14,3°C e i 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni, seppur più leggere rispetto alla notte, non daranno tregua. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,3 km/h nel tardo mattino. L’umidità si manterrà alta, intorno all’82-97%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente. Si assisterà a un graduale diradamento delle piogge, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi tra i 16,2°C e i 17,6°C. La velocità del vento continuerà a oscillare, mantenendo una brezza leggera. La pressione atmosferica subirà un lieve aumento, raggiungendo i 1016 hPa.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che non supereranno i 14,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni meteo. Venerdì si prevede una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, mentre nel weekend ci si aspetta un cielo più sereno e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 forte pioggia +14.3° perc. +14.3° 5.4 mm 2.8 NNE max 4.8 Grecale 98 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +14.1° perc. +14.2° 1.29 mm 5.2 N max 10.7 Tramontana 98 % 1014 hPa 7 pioggia moderata +14.6° perc. +14.6° 1.7 mm 5.3 N max 9.8 Tramontana 97 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.14 mm 6.5 NNE max 11.8 Grecale 93 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.6° perc. +17.6° 0.41 mm 10.3 NNE max 15.4 Grecale 83 % 1015 hPa 16 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° prob. 76 % 6.7 NNE max 14.1 Grecale 90 % 1015 hPa 19 cielo coperto +14.9° perc. +14.9° prob. 1 % 7.5 NE max 13.5 Grecale 94 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° prob. 5 % 6.4 NE max 12.9 Grecale 92 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:12

