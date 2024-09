Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagno a Ripoli di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14°C e i 21,8°C, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, prevalentemente da est-nord-est. L’umidità sarà moderata, con valori che si attesteranno attorno al 60%.

Nella notte, il meteo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a 14°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’8%, e il vento soffierà leggero da nord-nord-est a una velocità di circa 7,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 85%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 08:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,6°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 12,8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 40%.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che toccheranno il picco di 21,8°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 5 km/h e 9,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 36%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera porterà un leggero aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 21:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 13,2°C alle ore 23:00. Il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo una velocità di circa 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli indicano una giornata di Domenica 29 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e un cielo che si manterrà prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un leggero cambiamento, con un aumento della nuvolosità e temperature che potrebbero scendere leggermente. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, soprattutto per il Lunedì e il Martedì, quando potrebbero verificarsi variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.7° perc. +13.3° prob. 2 % 7.4 NNE max 17.8 Grecale 84 % 1020 hPa 4 cielo sereno +14° perc. +13.4° prob. 3 % 8.1 NE max 28.5 Grecale 77 % 1020 hPa 7 cielo sereno +15.9° perc. +15.1° Assenti 6.4 ENE max 25.5 Grecale 61 % 1022 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +19.8° Assenti 11.8 NE max 17.2 Grecale 42 % 1023 hPa 13 cielo sereno +21.8° perc. +21° Assenti 9.5 ENE max 9.6 Grecale 36 % 1022 hPa 16 cielo sereno +20.1° perc. +19.3° Assenti 6 ENE max 8.7 Grecale 44 % 1022 hPa 19 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 6 ENE max 7.3 Grecale 61 % 1023 hPa 22 nubi sparse +13.5° perc. +12.6° Assenti 5 ENE max 5.7 Grecale 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:54

