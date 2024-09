Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Bagno a Ripoli indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà prevalentemente coperto. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con la presenza di poche nuvole. La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,8°C nel corso della giornata.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 16,7°C e un’umidità elevata attorno all’89%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,7 km/h. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo diventerà cielo coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 17°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 90%.

Nella mattina, a partire dalle 08:00, il clima si farà più caldo, con temperature che raggiungeranno i 20,6°C. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 99%. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 11,4 km/h, e si potranno registrare raffiche fino a 30,2 km/h. Alle 11:00, si prevede un leggero aumento della temperatura, che toccherà i 24,8°C, accompagnata da pioggia leggera, con 0,13 mm di precipitazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a schiarirsi, presentando nubi sparse e temperature stabili attorno ai 25,8°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 33,4 km/h. Le condizioni meteo continueranno a migliorare, con una copertura nuvolosa che scenderà al 34%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il clima si presenterà gradevole, con temperature che scenderanno a 20,8°C e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 23%. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche fino a 30,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima che si manterrà prevalentemente stabile e temperature gradevoli. Si prevede un ulteriore aumento delle temperature nei giorni successivi, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +17.2° Assenti 6.2 SSE max 13.9 Scirocco 90 % 1015 hPa 4 nubi sparse +16.4° perc. +16.5° Assenti 6.7 SSE max 14.1 Scirocco 94 % 1014 hPa 7 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° Assenti 7.7 SSE max 18.3 Scirocco 86 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23° perc. +23.1° prob. 3 % 15 SSO max 25.7 Libeccio 68 % 1014 hPa 13 nubi sparse +25.8° perc. +25.8° prob. 11 % 19.9 SSO max 33.4 Libeccio 51 % 1012 hPa 16 poche nuvole +23.5° perc. +23.4° prob. 3 % 16.6 SSO max 32.3 Libeccio 57 % 1011 hPa 19 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 8.5 S max 30.9 Ostro 70 % 1012 hPa 22 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° Assenti 12 S max 41.9 Ostro 78 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:59

