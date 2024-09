Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23,9°C con una percezione di 24,2°C. Il vento soffierà a 29,4km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 41,5km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica di 1008hPa.

Nelle prime ore della mattina, precisamente alle 02:00 e alle 03:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 40% e 49% rispettivamente. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 23,8°C con una percezione di 24,2°C. Il vento sarà moderato, con velocità tra i 21,9km/h e i 24,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.23mm e 0.24mm. L’umidità si manterrà costante al 72% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Nel corso della mattina, la pioggia continuerà ad alternarsi a nubi sparse con una probabilità del 53% alle 09:00 e del 60% alle 12:00. Le temperature oscilleranno tra i 25°C e i 26,4°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà moderato, con velocità tra i 24,2km/h e i 27,4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 66% – 72% con una pressione atmosferica tra i 1007hPa e i 1008hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si schiarirà con poche nuvole e cielo sereno. Le precipitazioni saranno di 0mm e la probabilità di pioggia si attesterà tra il 11% e il 17%. Le temperature saranno comprese tra i 25,9°C e i 26,4°C con una percezione termica costante. Il vento soffierà a una velocità tra i 27,1km/h e i 27,6km/h proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà stabile intorno al 63% con una pressione atmosferica costante a 1007hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, sono previste nuovamente precipitazioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa tra il 21% e il 55%. Le temperature si attesteranno tra i 22,8°C e i 24,2°C con una percezione termica simile. Il vento sarà moderato, con velocità tra i 12,8km/h e i 22,5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni varieranno tra i 0.2mm e i 0.43mm. L’umidità sarà tra il 74% e l’80% con una pressione atmosferica tra i 1009hPa e i 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto per Martedì 10 Settembre mostrano un inizio di giornata instabile con piogge leggere, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata con schiarite e cielo sereno. Tuttavia, verso sera sono attese nuove precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di essere preparati per eventuali cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.8° perc. +24.2° prob. 28 % 26.7 ONO max 36.9 Maestrale 72 % 1008 hPa 4 pioggia leggera +22.9° perc. +23.3° 0.43 mm 22.5 ONO max 28 Maestrale 77 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +24° perc. +24.2° 0.23 mm 24.6 ONO max 32.4 Maestrale 70 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +25° perc. +25.3° 0.2 mm 22.8 ONO max 30 Maestrale 67 % 1008 hPa 13 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° prob. 28 % 27.6 O max 34.7 Ponente 63 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +25.3° perc. +25.7° 0.17 mm 24.2 ONO max 31.1 Maestrale 69 % 1008 hPa 19 pioggia leggera +24.2° perc. +24.6° 0.43 mm 16.7 NO max 21.3 Maestrale 74 % 1009 hPa 22 pioggia leggera +23° perc. +23.4° 0.21 mm 12.8 ONO max 14.5 Maestrale 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:10

