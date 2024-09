Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto indicano un giorno caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Analizzando i dati, si prevede che la temperatura massima raggiunga i 24°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni di cielo coperto a momenti di sole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature attorno ai 21,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 3,9 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 68%, ma non si registreranno precipitazioni significative.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno sui 21°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La copertura nuvolosa sarà al 88%, e si prevede una velocità del vento di circa 3,5 km/h. Le piogge continueranno fino a metà mattina, con accumuli minimi.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con un passaggio a cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 23°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 77%. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 9 km/h, e non si prevedono ulteriori precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 5%, e il vento si attenuerà, con velocità di circa 4 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, ma senza influenzare negativamente il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Barcellona Pozzo di Gotto indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e un aumento della presenza di sole. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione a possibili variazioni meteo, in particolare nelle ore mattutine.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.9° perc. +22.1° prob. 19 % 2.9 SO max 3.5 Libeccio 76 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.14 mm 3.7 OSO max 4.8 Libeccio 78 % 1014 hPa 7 nubi sparse +22.7° perc. +22.9° prob. 20 % 4.7 ONO max 7.1 Maestrale 74 % 1015 hPa 10 nubi sparse +24.5° perc. +24.8° prob. 11 % 9.3 NNO max 10.2 Maestrale 68 % 1016 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +24.3° prob. 12 % 9.8 NO max 10.4 Maestrale 70 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.1° perc. +23.4° prob. 16 % 8.2 NO max 10.8 Maestrale 73 % 1016 hPa 19 poche nuvole +21.4° perc. +21.7° Assenti 5 O max 6.4 Ponente 80 % 1017 hPa 22 cielo sereno +20.9° perc. +21° Assenti 3.8 SSO max 4.2 Libeccio 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:48

