Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le condizioni meteo di Venerdì 13 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a cieli sereni e temperature gradevoli. La giornata si preannuncia ventosa, con raffiche che raggiungeranno intensità considerevoli, specialmente nelle ore centrali. Le previsioni del tempo indicano un calo delle temperature nel pomeriggio, ma con un clima complessivamente piacevole.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 22,8°C, con nubi sparse e una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi intorno all’11%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno, con piogge leggere che si intensificheranno, portando le temperature a salire fino a 24,8°C. Il vento si farà sentire, con velocità che raggiungeranno i 35 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e umida.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un miglioramento significativo, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,1°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una sensazione di freschezza. Le condizioni di umidità si attesteranno attorno al 55%, contribuendo a un clima gradevole. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1012 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 22,3°C. I cieli rimarranno sereni, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. Il vento continuerà a soffiare, mantenendo una certa vivacità, con raffiche che potranno arrivare fino a 52 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni del vento, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. La settimana si concluderà con un clima favorevole, ideale per godere delle bellezze locali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.8° perc. +23° prob. 11 % 10 OSO max 12.9 Libeccio 70 % 1011 hPa 3 poche nuvole +22.5° perc. +22.4° prob. 10 % 8 SSO max 9.4 Libeccio 62 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +24.1° perc. +24.2° 0.22 mm 25.7 ONO max 36.3 Maestrale 60 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +25° perc. +25.2° 0.16 mm 35.9 O max 48 Ponente 62 % 1012 hPa 12 poche nuvole +25.6° perc. +25.7° prob. 44 % 39.5 ONO max 53.3 Maestrale 54 % 1012 hPa 15 cielo sereno +24.1° perc. +24° Assenti 35.6 ONO max 46.3 Maestrale 55 % 1012 hPa 18 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 28.5 O max 43.2 Ponente 61 % 1013 hPa 21 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 33 O max 46.3 Ponente 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:06

