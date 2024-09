Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con temperature stabili attorno ai 23,4°C e una umidità che si aggirerà intorno al 57%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,7 km/h e i 5,9 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole. Durante la mattina, il termometro salirà fino a 26,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà le prime ore del giorno. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015 hPa, contribuendo a un clima sereno.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, con una leggera diminuzione rispetto alle ore precedenti. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa non supererà il 4%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un’atmosfera fresca e gradevole. La sera porterà temperature intorno ai 24°C, con una leggera diminuzione dell’umidità e venti che si faranno più deboli, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.2° Assenti 5 SE max 7.2 Scirocco 57 % 1015 hPa 4 cielo sereno +23.3° perc. +23.2° Assenti 2.5 S max 5.6 Ostro 56 % 1014 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.2° Assenti 2.9 N max 6 Tramontana 52 % 1015 hPa 10 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 7.1 NNE max 10.1 Grecale 49 % 1015 hPa 13 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 8.4 NNE max 12.5 Grecale 51 % 1014 hPa 16 cielo sereno +25.1° perc. +25.2° Assenti 5.4 NNE max 11 Grecale 57 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24.2° perc. +24.2° Assenti 1.2 SSE max 7.1 Scirocco 60 % 1015 hPa 22 cielo sereno +24.2° perc. +24.2° Assenti 1 SSO max 6.2 Libeccio 58 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.