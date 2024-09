Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto nella giornata di Domenica 29 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio caratterizzato da piogge leggere durante la notte e una progressiva schiarita nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai 21°C. La presenza di venti moderati provenienti da Nord Ovest accompagnerà la giornata, contribuendo a un certo grado di freschezza.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 97%. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 21,9°C, mentre la velocità del vento raggiungerà i 20,6 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa e una graduale cessazione delle precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,8°C intorno alle ore 11:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con punte di 30,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà assente, permettendo così di godere di un clima più secco e gradevole.

Il pomeriggio porterà con sé una stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che si attesteranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà moderata, con nubi sparse che non impediranno l’affacciarsi del sole. I venti, pur mantenendosi freschi, diminuiranno leggermente in intensità, rendendo l’atmosfera più piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa si manterrà costante, ma senza precipitazioni. I venti continueranno a spirare da Nord Ovest, mantenendo una leggera brezza che contribuirà a un clima fresco e confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barcellona Pozzo di Gotto indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.6° perc. +21.6° 0.16 mm 21.2 NO max 29.4 Maestrale 72 % 1018 hPa 4 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° prob. 5 % 24.7 NO max 33.3 Maestrale 62 % 1017 hPa 7 nubi sparse +21.5° perc. +21.3° Assenti 29.1 NO max 37.2 Maestrale 62 % 1019 hPa 10 poche nuvole +22.6° perc. +22.3° Assenti 29.6 ONO max 37.1 Maestrale 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° Assenti 31.5 ONO max 38.1 Maestrale 59 % 1019 hPa 16 nubi sparse +21.9° perc. +21.8° Assenti 25.7 NO max 32 Maestrale 62 % 1019 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +20.8° prob. 1 % 20.5 NO max 25.8 Maestrale 63 % 1020 hPa 22 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 17.9 NO max 22.9 Maestrale 63 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:40

