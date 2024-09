Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Giovedì 26 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto si presenteranno generalmente favorevoli, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La giornata inizierà con una notte caratterizzata da cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 22°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 25°C nel pomeriggio, accompagnata da una copertura nuvolosa variabile. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, con velocità del vento che si manterrà sotto i 10 km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente le condizioni meteo. Le temperature si attesteranno intorno ai 24-25°C, creando un clima ideale per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 54%, garantendo un comfort termico accettabile.

Nel pomeriggio, le condizioni cambieranno leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, con picchi che potrebbero sfiorare i 26°C. Non si prevedono precipitazioni, e l’intensità del vento rimarrà contenuta, rendendo la situazione meteo favorevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 22°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevede alcun disagio significativo.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature gradevoli e cieli sereni. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di attività all’aperto, mentre i residenti potranno continuare a vivere una quotidianità caratterizzata da un clima temperato e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +22.1° Assenti 2.9 S max 5.1 Ostro 64 % 1018 hPa 4 poche nuvole +21.9° perc. +21.8° Assenti 2.9 SSO max 4.4 Libeccio 61 % 1018 hPa 7 nubi sparse +24° perc. +23.9° Assenti 1.7 NNO max 4.7 Maestrale 54 % 1018 hPa 10 nubi sparse +25.5° perc. +25.5° Assenti 7.2 NNE max 8.4 Grecale 53 % 1018 hPa 13 cielo coperto +25.5° perc. +25.6° Assenti 9.5 NE max 11.1 Grecale 55 % 1017 hPa 16 nubi sparse +24.5° perc. +24.6° Assenti 6.8 NE max 8.5 Grecale 58 % 1017 hPa 19 cielo sereno +22.9° perc. +22.9° Assenti 3.3 SE max 7.1 Scirocco 63 % 1017 hPa 22 cielo sereno +23° perc. +23° Assenti 4.5 SE max 7.4 Scirocco 60 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:45

