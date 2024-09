Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Barcellona Pozzo di Gotto per Martedì 17 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso e da piogge leggere che interesseranno la giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 24°C, con un’umidità che si attesterà su valori elevati, intorno al 70%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno piogge leggere, con temperature che si aggireranno attorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che raggiungeranno il 100%. La mattina seguirà lo stesso trend, con cielo nuvoloso e piogge intermittenti. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 22°C intorno alle 09:00. Anche in questo caso, la copertura nuvolosa sarà totale e le probabilità di pioggia rimarranno elevate.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una continuazione delle piogge leggere, con temperature che raggiungeranno il picco di 24,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità leggera. La situazione non cambierà significativamente, e il cielo continuerà a essere coperto anche nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una probabilità di pioggia che, sebbene diminuisca, resterà presente. La velocità del vento si manterrà leggera, contribuendo a un clima umido e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni evidenzieranno una persistenza di condizioni nuvolose e di piogge leggere. Si prevede che la situazione meteo non subirà significative variazioni, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.2° perc. +20.2° 0.12 mm 9.3 S max 9.9 Ostro 76 % 1009 hPa 4 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 59 % 6 SO max 6.5 Libeccio 74 % 1010 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° prob. 7 % 6.8 SSE max 8.4 Scirocco 64 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +22.8° perc. +22.7° 0.12 mm 4.1 S max 9.1 Ostro 60 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +24.9° perc. +24.8° 0.11 mm 3.3 E max 10.3 Levante 53 % 1009 hPa 16 cielo coperto +24.6° perc. +24.5° prob. 41 % 7.7 O max 19.5 Ponente 55 % 1010 hPa 19 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° prob. 32 % 8.4 NO max 9.3 Maestrale 67 % 1012 hPa 22 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 24 % 3.3 NO max 4.3 Maestrale 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:59

