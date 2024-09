Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e piovoso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27,1°C durante la mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 21,4°C in serata. La presenza di nuvole e pioggia leggera nel pomeriggio e nella sera influenzerà le condizioni generali, rendendo necessario un ombrello per chi avrà in programma attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’8%, e il vento soffierà leggero da Sud-Sud Est. Con l’arrivo della mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che saliranno fino a 27,1°C. La brezza leggera da Nord Ovest accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 3%, permettendo di godere di un cielo prevalentemente sereno.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 79% entro le ore 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a 23,7°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di pioggia leggera a partire dalle ore 20:00. Le raffiche di vento si faranno più intense, con velocità che toccheranno i 19 km/h.

La sera porterà un cielo coperto e piogge leggere, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 21,4°C. La pioggia si presenterà con intensità di 0,12 mm e 0,11 mm nelle ore 20:00 e 21:00 rispettivamente. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e piovoso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.5° perc. +24.5° Assenti 0.8 S max 5.5 Ostro 60 % 1013 hPa 4 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 3 O max 5.1 Ponente 61 % 1013 hPa 7 cielo sereno +25.8° perc. +25.8° Assenti 6.9 NO max 9.6 Maestrale 56 % 1014 hPa 10 cielo sereno +27.3° perc. +28.2° Assenti 11.1 NO max 15.4 Maestrale 56 % 1014 hPa 13 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 18.7 ONO max 26.1 Maestrale 72 % 1014 hPa 16 nubi sparse +23.7° perc. +24.2° prob. 20 % 19.5 NO max 23.1 Maestrale 80 % 1015 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +22.6° prob. 9 % 19 NNO max 22.3 Maestrale 81 % 1017 hPa 22 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 17 % 12.3 NO max 18.1 Maestrale 80 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:42

