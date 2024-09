Previsioni Meteo Bari: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera presenza di nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità notevoli, contribuendo a un abbassamento della percezione termica.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà del 37%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 33,2 km/h da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi al 7%. Con l’avanzare delle ore, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a una mattina serena con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 19%. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 41,9 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 49%, garantendo un comfort climatico ottimale.

Nel pomeriggio, il meteo si presenterà ancora sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 40,4 km/h. Questo contribuirà a mantenere una sensazione di freschezza, nonostante le temperature gradevoli. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Con l’arrivo della sera, il meteo non subirà significative variazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non ci si aspetteranno precipitazioni. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 35 km/h. Questo scenario garantirà una serata fresca e ventilata, ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bari indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con temperature gradevoli e una ventilazione sostenuta. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre è consigliabile prestare attenzione al vento, che potrebbe risultare piuttosto fresco.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +20.6° prob. 7 % 33.2 ONO max 41.7 Maestrale 54 % 1015 hPa 3 cielo sereno +20.4° perc. +20° prob. 5 % 27.5 ONO max 33.5 Maestrale 59 % 1015 hPa 6 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 25.1 NO max 31.2 Maestrale 62 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° Assenti 37.5 ONO max 44.4 Maestrale 57 % 1017 hPa 12 poche nuvole +22.1° perc. +21.6° Assenti 40.9 NO max 50.4 Maestrale 49 % 1017 hPa 15 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 38.2 NO max 47.8 Maestrale 54 % 1018 hPa 18 poche nuvole +19.5° perc. +19° Assenti 36.4 NO max 44 Maestrale 57 % 1020 hPa 21 nubi sparse +18.9° perc. +18.3° Assenti 35.4 NO max 41.4 Maestrale 56 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.