Previsioni Meteo Bari: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Bari di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nel corso della giornata, mentre il vento soffierà moderato da nord-ovest, con raffiche che potranno toccare i 30 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino all’alba, il meteo presenterà nubi sparse, con una temperatura che si manterrà intorno ai 20,4°C. La velocità del vento sarà di circa 22,7 km/h, rendendo l’atmosfera leggermente fresca. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno tra i 20°C e i 21,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 95% entro le ore centrali della giornata, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermano un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a mantenere un clima fresco. L’umidità si attesterà intorno al 50-55%, rendendo l’aria piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo un clima fresco e gradevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa, confermando una situazione di stabilità.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per avere un quadro più chiaro, sarà opportuno seguire gli aggiornamenti delle previsioni del tempo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 22.7 NO max 29.4 Maestrale 59 % 1013 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +19.6° Assenti 20.8 NO max 28.4 Maestrale 60 % 1012 hPa 6 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 25.6 NO max 32.3 Maestrale 58 % 1012 hPa 9 cielo coperto +20.6° perc. +20.1° Assenti 26.4 NO max 31.8 Maestrale 53 % 1012 hPa 12 cielo coperto +21.8° perc. +21.2° Assenti 24.9 NNO max 28.2 Maestrale 47 % 1012 hPa 15 cielo coperto +21.1° perc. +20.5° Assenti 15 NNO max 17 Maestrale 49 % 1011 hPa 18 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 14.3 NNO max 15.8 Maestrale 55 % 1012 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +19.6° Assenti 10.6 N max 12.2 Tramontana 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:55

