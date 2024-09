Previsioni Meteo Bari: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 24,7°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 29,6°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà progressivamente più coperto, specialmente nel pomeriggio e nella sera.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e una temperatura di 24,7°C. Le nubi sparse inizieranno a comparire dalle prime ore del mattino, mantenendo una temperatura percepita simile a quella reale. Alle 06:00, la temperatura sarà di 24,5°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 11:00, quando si registrerà una temperatura di 29,4°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa. Alle 13:00, il cielo sarà coperto e la temperatura scenderà leggermente a 29°C. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino alle 18:00, quando la temperatura si attesterà a 26,1°C. Durante questo periodo, la velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 28,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 23,8°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 31 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni suggeriscono un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni di vento e copertura nuvolosa, pianificando le loro attività di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° Assenti 5.5 SSO max 9.9 Libeccio 62 % 1010 hPa 4 nubi sparse +24.1° perc. +24.2° Assenti 2.5 SO max 7 Libeccio 61 % 1010 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° Assenti 8.1 SSO max 12.5 Libeccio 54 % 1011 hPa 10 cielo sereno +29.1° perc. +28.9° Assenti 5.1 SO max 15.1 Libeccio 42 % 1010 hPa 13 cielo coperto +29° perc. +29.2° Assenti 6 N max 21.3 Tramontana 47 % 1009 hPa 16 nubi sparse +27.7° perc. +28.3° prob. 2 % 18.4 ONO max 27.2 Maestrale 53 % 1010 hPa 19 cielo coperto +25.4° perc. +25.2° Assenti 24.6 O max 37.9 Ponente 49 % 1012 hPa 22 nubi sparse +22.9° perc. +22.5° Assenti 30.9 ONO max 40.5 Maestrale 47 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:34

