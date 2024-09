Previsioni Meteo Bari: il bollettino per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il fine settimana a Bari mostrano una variazione delle condizioni atmosferiche. Dopo un inizio con cielo sereno e temperature gradevoli, ci si aspetta un aumento della nuvolosità e del vento, con possibili precipitazioni il Sabato. La Domenica vedrà un miglioramento con il ritorno del sereno, ma con temperature in lieve aumento. Entrambi i giorni saranno caratterizzati da una buona ventilazione da varie direzioni. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti dell’ultima ora.

Venerdì 6 Settembre

Nel corso della notte a Bari, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,7°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento soffierà a 11,8km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 17,4km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

La mattina vedrà poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +27,1°C con percezione di +28,6°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a 16,7km/h sempre da Ovest – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 62% mentre la pressione rimarrà stabile a 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +29,8°C con percezione di +30,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 17,4km/h, con raffiche fino a 19,4km/h. L’umidità salirà al 50% mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1012hPa.

In serata il cielo resterà coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,1°C con percezione di +28,7°C. Il vento sarà più debole, a 8,1km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica salirà leggermente a 1014hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte a Bari, il cielo sarà coperto al 80%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,6°C. Il vento soffierà da Nord a 6,8km/h, con raffiche fino a 7,3km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

La mattina vedrà un cielo coperto al 99%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,4°C. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest a 8,6km/h, con raffiche fino a 8,9km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione rimarrà costante a 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo si libererà leggermente, con una copertura nuvolosa al 93%. Le temperature massime saranno di +28°C con percezione di +29,6°C. Il vento soffierà da Nord a 12,4km/h, con raffiche fino a 11,9km/h. L’umidità salirà al 62% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1016hPa.

In serata il cielo si libererà ulteriormente, con una copertura nuvolosa al 87%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C con percezione di +28°C. Il vento sarà debole, a 1,4km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1015hPa.

Domenica 8 Settembre

Durante la notte a Bari, il cielo sarà parzialmente coperto al 41%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,3°C. Il vento soffierà da Nord Est a 5,4km/h, con raffiche fino a 5,7km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

La mattina vedrà un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,2°C. Il vento sarà debole, a 4,1km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 60% e la pressione rimarrà costante a 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, con una copertura nuvolosa al 48%. Le temperature massime saranno di +30°C con percezione di +29,9°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 13km/h, con raffiche fino a 10,5km/h. L’umidità salirà al 42% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1013hPa.

In serata il cielo sarà completamente coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,4°C con percezione di +29,2°C. Il vento sarà più intenso, a 13,4km/h proveniente da Sud Est. L’umidità salirà al 53% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

In conclusione, il fine settimana a Bari si preannuncia con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dall’inizio del weekend con cielo sereno e temperature gradevoli, si passerà a una situazione più nuvolosa e ventosa, con possibili precipitazioni nella giornata di Sabato. La domenica vedrà un miglioramento delle condizioni con un ritorno al sereno, ma con temperature in lieve aumento. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da una buona ventilazione proveniente da diverse direzioni. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti dell’ultima ora.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.