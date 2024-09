Previsioni Meteo Bari: tutti i dettagli per la prossima settimana 23 – 26 Settembre

MeteoWeb

Lunedì 23 Settembre

Durante la notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. La temperatura si attesterà intorno ai +22,2°C, con una temperatura percepita di +22,1°C. La velocità del vento sarà di 8,7 km/h, proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità sarà al 62%. La pressione atmosferica si manterrà a 1016 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 41%. La temperatura salirà a +22°C alle 01:00 e raggiungerà i +24,1°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 7,9 km/h e 13,8 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud – Sud Est. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà tra il 54% e il 66%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 65% al 82%. Le temperature raggiungeranno il picco di +25,1°C alle 13:00 e scenderanno a +24,3°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,5 km/h alle 15:00. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 58%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che salirà fino al 94%. Le temperature scenderanno a +22,7°C alle 23:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 14 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 25,2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 74% e non si prevedono precipitazioni.

Martedì 24 Settembre

La notte di Martedì 24 Settembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 95%. La temperatura si attesterà intorno ai +22,7°C, con una temperatura percepita di +23°C. La velocità del vento sarà di 13,6 km/h, proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 24,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 52%, mentre l’umidità si manterrà al 75%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature saliranno fino a +27°C alle 11:00. La velocità del vento sarà più contenuta, variando tra 1,9 km/h e 10,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 35% al 72%. Le temperature si manterranno tra +25,1°C e +26,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,4 km/h alle 18:00. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 61%.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a +23,8°C alle 23:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 14 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 24,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità aumenterà fino al 60%.

Mercoledì 25 Settembre

Durante la notte di Mercoledì 25 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +23,5°C, con una temperatura percepita di +23,5°C. La velocità del vento sarà di 12,5 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 21 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità sarà al 61%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno tra +23,5°C e +24,8°C. La velocità del vento varierà tra 10,3 km/h e 12,7 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà tra il 48% e il 62%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 25% al 43%. Le temperature raggiungeranno il picco di +25,6°C alle 11:00 e scenderanno a +24,2°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 57%.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature scenderanno a +22,9°C alle 23:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 7,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità aumenterà fino al 62%.

Giovedì 26 Settembre

Durante la notte di Giovedì 26 Settembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 31%. La temperatura si attesterà intorno ai +22,8°C, con una temperatura percepita di +22,8°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h, proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità sarà al 63%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +24,2°C alle 08:00. La velocità del vento sarà più contenuta, variando tra 3,5 km/h e 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 41% al 65%. Le temperature si manterranno tra +25,4°C e +26,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,9 km/h alle 14:00. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 55%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso e temperato, con temperature che varieranno tra i +22°C e i +27°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo queste giornate ideali per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

