Previsioni Meteo Barletta: il bollettino per domani domenica 8 settembre

Domenica 8 Settembre a Barletta si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della mattina, per poi trasformarsi in nubi sparse nel pomeriggio e in cielo coperto verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Nella mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 26°C e i 31°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 32°C. Il vento sarà prevalentemente da Est, con intensità variabile tra i 3km/h e i 11,5km/h.

Nel pomeriggio, le nubi si faranno più consistenti, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 78%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30,6°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 31,8°C. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,7km/h.

In serata, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità che potrà raggiungere i 29,7km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 8 Settembre a Barletta indicano una giornata in cui la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto verso sera. Le temperature si manterranno elevate, con punte di caldo durante le ore centrali della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adattarsi di conseguenza per godere al meglio della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.8 ONO max 3.6 Maestrale 67 % 1015 hPa 3 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 3.9 SSE max 4.6 Scirocco 67 % 1014 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +28.1° Assenti 3.8 SE max 5 Scirocco 61 % 1014 hPa 9 nubi sparse +30.4° perc. +31.5° Assenti 8.7 E max 8.3 Levante 49 % 1014 hPa 12 nubi sparse +31.1° perc. +32.6° Assenti 21.3 ENE max 18.6 Grecale 49 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.6° perc. +31.7° Assenti 22.2 E max 25.6 Levante 49 % 1011 hPa 18 cielo coperto +30° perc. +31.2° Assenti 15.9 ESE max 28.4 Scirocco 51 % 1010 hPa 21 cielo coperto +29.4° perc. +30.4° Assenti 9.5 SSO max 22.1 Libeccio 52 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:11

