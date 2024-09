Previsioni Meteo Barletta: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barletta di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21,9°C al mattino e i 29,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 39,5 km/h durante la notte. L’umidità si presenterà variabile, con valori che si attesteranno intorno al 58% in serata.

Durante la notte, Barletta godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 23,4°C. La brezza leggera proveniente da Sud-Ovest garantirà una sensazione di freschezza, con una velocità del vento di circa 8,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, favorendo un clima piacevole per le attività serali.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 28,5°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare a 18 km/h. L’umidità scenderà al 40%, rendendo l’aria più asciutta e confortevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 29,4°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente la luminosità del cielo. La brezza vivace, con velocità di circa 19 km/h, contribuirà a mantenere un clima gradevole, nonostante l’aumento della temperatura percepita.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 24,1°C e la ventilazione si farà più intensa, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 58%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, soprattutto nelle ore serali. Domani, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, mentre nei giorni successivi si potrebbero verificare variazioni più significative, con possibili piogge. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.4° perc. +23.3° Assenti 8.3 SSO max 10.5 Libeccio 55 % 1009 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 9.7 SO max 11.5 Libeccio 62 % 1008 hPa 6 cielo sereno +23.1° perc. +23.1° Assenti 12 SO max 18.4 Libeccio 61 % 1009 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +27.2° Assenti 4.5 OSO max 9.2 Libeccio 40 % 1008 hPa 12 cielo sereno +29° perc. +28.6° Assenti 8.1 ESE max 18 Scirocco 40 % 1007 hPa 15 poche nuvole +29.3° perc. +29° Assenti 9.4 OSO max 19.3 Libeccio 41 % 1007 hPa 18 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° prob. 3 % 22.6 OSO max 32 Libeccio 46 % 1007 hPa 21 cielo coperto +24.4° perc. +24.3° Assenti 21.6 SO max 36.1 Libeccio 54 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:04

