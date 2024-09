Previsioni Meteo Barletta: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Barletta si prospettano caratterizzate da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 29,6°C nel pomeriggio. Tuttavia, si registreranno anche venti sostenuti, che potrebbero influenzare la percezione del caldo.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,9°C. La brezza leggera proveniente da Ovest-Sud Ovest garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 59%. Proseguendo nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a salire fino a 29°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14 km/h, contribuendo a mantenere l’aria fresca e ventilata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 93%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 26,6°C, mentre il vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 45 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di fresco sarà accentuata dalla forza del vento.

La sera porterà un netto miglioramento delle condizioni, con il cielo che si schiarirà e le temperature che scenderanno a 22,6°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità intorno al 50%. La notte si presenterà serena, con temperature che si attesteranno sui 19,9°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Domenica e Lunedì si prevede un miglioramento significativo, con temperature in aumento e cieli sereni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre i venti forti di Sabato saranno solo un ricordo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.6° perc. +23.6° Assenti 9.5 OSO max 13.2 Libeccio 59 % 1010 hPa 4 cielo sereno +23° perc. +22.9° Assenti 10.4 SO max 12.9 Libeccio 58 % 1010 hPa 7 nubi sparse +25.6° perc. +25.5° Assenti 11.2 SO max 18 Libeccio 50 % 1010 hPa 10 poche nuvole +29° perc. +28.9° Assenti 14 O max 21.9 Ponente 43 % 1010 hPa 13 cielo coperto +29.6° perc. +29.8° Assenti 23.5 O max 31.7 Ponente 45 % 1009 hPa 16 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 1 % 32.2 O max 45.4 Ponente 46 % 1011 hPa 19 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 32.8 OSO max 51.3 Libeccio 53 % 1012 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° Assenti 31.4 O max 43.5 Ponente 55 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:37

