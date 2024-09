Previsioni Meteo Barletta: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barletta di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piacevole. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 27°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, garantendo un’ottima visibilità e un sole splendente.

Nel corso del pomeriggio, il termometro toccherà il picco massimo di 28,8°C, mantenendo condizioni di cielo sereno e una leggera brezza. Le temperature percepite saranno simili a quelle reali, con un’umidità che si manterrà attorno al 45%. La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 24°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata all’aperto senza preoccupazioni di maltempo.

In sintesi, le previsioni del tempo per Barletta delineano una giornata ideale per attività all’aperto, con temperature piacevoli e condizioni meteorologiche favorevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 24°C e i 29°C. Pertanto, gli abitanti e i visitatori di Barletta potranno approfittare di un clima favorevole per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.6° perc. +22.4° Assenti 12.3 SO max 22.8 Libeccio 56 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +21.6° Assenti 8.3 SO max 11.6 Libeccio 56 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 5.9 SO max 7.3 Libeccio 52 % 1012 hPa 9 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 2.6 OSO max 6.8 Libeccio 43 % 1012 hPa 12 cielo sereno +28.3° perc. +28.2° Assenti 7.1 E max 15.7 Levante 43 % 1011 hPa 15 cielo sereno +28.1° perc. +28.9° Assenti 4 ENE max 16.6 Grecale 53 % 1010 hPa 18 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.2 SO max 14.8 Libeccio 56 % 1011 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +24.8° Assenti 11.8 OSO max 18.6 Libeccio 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.