Previsioni Meteo Battipaglia: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Battipaglia si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno. Le previsioni del tempo indicano un cielo limpido e una temperatura che si manterrà su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 14°C, mentre quella massima raggiungerà circa 23°C nel pomeriggio. La presenza di una leggera brezza contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, con un’umidità che varierà tra il 64% e l’86%.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che scenderanno fino a 14,7°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 21,2°C entro le 8:00. La brezza leggera proveniente da est-nord-est accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con un cielo ancora sereno e una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 55%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,7°C.

Le previsioni meteo per i giorni successivi a Battipaglia indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, il che suggerisce un inizio di ottobre all’insegna del bel tempo. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’atmosfera tranquilla.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.7° perc. +14.1° Assenti 7.2 ENE max 7.7 Grecale 72 % 1019 hPa 3 cielo sereno +14.1° perc. +13.4° Assenti 7.2 ENE max 7.6 Grecale 71 % 1018 hPa 6 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° Assenti 5.8 ENE max 6.9 Grecale 64 % 1018 hPa 9 cielo sereno +22.4° perc. +21.8° Assenti 6 SO max 4.5 Libeccio 44 % 1017 hPa 12 poche nuvole +23.3° perc. +22.9° Assenti 11.5 OSO max 9.8 Libeccio 49 % 1016 hPa 15 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° Assenti 8.4 SO max 7.2 Libeccio 59 % 1015 hPa 18 cielo sereno +16.9° perc. +16.8° Assenti 0.7 ENE max 2.4 Grecale 82 % 1015 hPa 21 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° Assenti 4.8 E max 6.3 Levante 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:37

