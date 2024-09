Previsioni Meteo Battipaglia: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Battipaglia di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera apertura con poche nuvole. Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno ulteriormente, con un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. La sera porterà nuovamente nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Battipaglia registrerà un cielo coperto con temperatura di +17,2°C e un’umidità del 84%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3,9 km/h da Est-Sud Est. Con il passare delle ore, la temperatura si manterrà intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100% fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma la temperatura salirà fino a +20,3°C alle 07:00 e raggiungerà +24,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 56%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. A partire dalle 13:00, si assisterà a un cielo con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La copertura nuvolosa scenderà al 21% e la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma senza conseguenze. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11 km/h, rendendo il pomeriggio piacevole e ventilato.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +17,7°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Battipaglia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 3.9 ESE max 5.5 Scirocco 84 % 1017 hPa 3 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 2.9 ESE max 5.2 Scirocco 77 % 1017 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 3.4 ESE max 6.8 Scirocco 71 % 1017 hPa 9 cielo coperto +23° perc. +22.8° prob. 1 % 3.3 SO max 5.4 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 cielo coperto +24.4° perc. +24.3° prob. 16 % 11.7 SO max 14.5 Libeccio 56 % 1018 hPa 15 poche nuvole +23.2° perc. +23.2° prob. 43 % 11.8 SO max 14.3 Libeccio 63 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° prob. 33 % 1.1 SSE max 3.2 Scirocco 81 % 1018 hPa 21 nubi sparse +18.2° perc. +18.3° Assenti 2.7 E max 5 Levante 85 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:47

