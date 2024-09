Previsioni Meteo Battipaglia: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Battipaglia di Giovedì 19 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia, che si attenueranno nel corso della mattina, per poi lasciare spazio a un pomeriggio sereno. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 22,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con direzione variabile, e l’umidità si manterrà su livelli elevati, specialmente durante le prime ore della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo a Battipaglia si presenteranno con pioggia leggera e moderata, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 79%. Le temperature si aggireranno intorno ai 15,5°C, mentre l’umidità sarà molto alta, raggiungendo il 96%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, la pioggia continuerà a cadere, ma con intensità in diminuzione. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 18,5°C alle 07:00 e raggiungendo i 22,5°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 85% al 10%. La velocità del vento rimarrà moderata, con direzione prevalentemente sud-occidentale.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. L’umidità scenderà al 59%, rendendo l’atmosfera più gradevole. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con raffiche di vento che non supereranno i 10 km/h.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 16°C. L’umidità rimarrà elevata, ma la probabilità di precipitazioni sarà praticamente assente. La direzione del vento cambierà, mantenendosi leggera e contribuendo a un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Battipaglia mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e cieli sereni. Venerdì e Sabato si prevede un clima stabile, ideale per attività all’aperto, mentre Domenica potrebbe portare un ritorno di nuvole e possibilità di pioggia. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.74 mm 3.6 ESE max 5 Scirocco 93 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.71 mm 4.2 ESE max 5.9 Scirocco 95 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +16.7° perc. +16.8° 1.43 mm 2.8 SE max 6.8 Scirocco 94 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +20.8° perc. +20.9° 0.38 mm 8.4 SSO max 13.8 Libeccio 74 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +22.5° perc. +22.4° 0.26 mm 10.7 SO max 14.1 Libeccio 62 % 1014 hPa 15 cielo sereno +22° perc. +21.8° prob. 41 % 8.1 SO max 9.9 Libeccio 60 % 1014 hPa 18 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° prob. 32 % 1.4 ENE max 2.6 Grecale 81 % 1015 hPa 21 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° prob. 2 % 6.3 ENE max 6 Grecale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.