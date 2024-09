Previsioni Meteo Battipaglia: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Battipaglia si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno e da un progressivo aumento della copertura nuvolosa che porterà a piogge nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si attesteranno tra i 15,5°C e i 24,1°C, con un picco di umidità che raggiungerà il 100% durante le ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,1 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,9°C. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, quando si registreranno poche nuvole e una leggera brezza. La mattina inizierà con un cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,6°C entro le ore 8:00. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un clima più fresco.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che inizieranno intorno alle 13:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 23,8°C alle 13:00, per poi scendere ulteriormente fino a 20,1°C alle 16:00. Le precipitazioni si intensificheranno nel corso delle ore, con piogge moderate attese tra le 16:00 e le 17:00, quando si registreranno accumuli di pioggia fino a 1,31 mm.

La sera porterà un ulteriore aumento dell’intensità delle piogge, con un cielo completamente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. L’umidità raggiungerà il 100%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca. Le precipitazioni continueranno fino a tarda notte, con una probabilità di pioggia che si manterrà alta.

In conclusione, le previsioni meteo per Battipaglia indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.9° perc. +15.4° Assenti 5.5 ENE max 6 Grecale 71 % 1014 hPa 3 poche nuvole +15.4° perc. +15° prob. 10 % 6.6 ENE max 6.5 Grecale 78 % 1012 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° prob. 19 % 7.5 ENE max 10.5 Grecale 71 % 1013 hPa 9 poche nuvole +22.8° perc. +22.5° prob. 25 % 5.7 NE max 5.9 Grecale 51 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.1° perc. +23.8° prob. 23 % 4.7 O max 6.5 Ponente 47 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +22.1° perc. +21.9° 0.38 mm 7 SO max 8 Libeccio 61 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +17.2° perc. +17.1° 0.9 mm 5.4 ENE max 6.5 Grecale 81 % 1011 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° prob. 48 % 9.7 NE max 12.1 Grecale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:02

