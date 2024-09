Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belluno di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio prevalentemente nuvoloso, con una graduale apertura verso il pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 7,4°C e i 20,3°C. La presenza di nuvole sarà significativa soprattutto nelle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento della copertura nuvolosa. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord, con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 7,4°C. L’umidità sarà elevata, attorno al 74%, e il vento soffierà a una velocità di circa 16 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura subirà un lieve incremento, raggiungendo i 9,6°C entro le prime luci dell’alba. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 100%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si alzeranno fino a 17,8°C intorno alle 11:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 48%. Il vento, sebbene moderato, manterrà una direzione costante da nord, con velocità che varieranno tra 6,8 km/h e 9,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che raggiungeranno il picco di 20,3°C alle 13:00. L’intensità del vento si ridurrà ulteriormente, portandosi a valori di 3,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 44%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 9,9°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, e il vento riprenderà forza, mantenendosi attorno ai 9,4 km/h. Le condizioni di cielo coperto si manterranno anche nelle ore notturne, con temperature che non scenderanno sotto i 8,8°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno di Domenica 15 Settembre evidenziano una giornata che inizierà con cielo coperto e temperature fresche, ma che si trasformerà in un pomeriggio più soleggiato e mite. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo il clima complessivamente gradevole per le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +5.2° Assenti 15.6 N max 21 Tramontana 72 % 1017 hPa 4 cielo coperto +9.4° perc. +7.3° Assenti 14.6 N max 19.5 Tramontana 70 % 1015 hPa 7 cielo coperto +11.8° perc. +10.8° Assenti 13.9 N max 21.3 Tramontana 69 % 1014 hPa 10 cielo coperto +16.6° perc. +15.7° Assenti 9.6 N max 15.8 Tramontana 53 % 1014 hPa 13 poche nuvole +20.3° perc. +19.5° Assenti 3.4 N max 9.7 Tramontana 44 % 1012 hPa 16 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 3.2 NNE max 10.9 Grecale 66 % 1013 hPa 19 cielo coperto +11.8° perc. +10.9° Assenti 9.4 N max 14.9 Tramontana 70 % 1017 hPa 22 cielo coperto +8.8° perc. +6.9° Assenti 12 N max 14.8 Tramontana 66 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:17

