Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani martedì 10 settembre

Martedì 10 Settembre a Belluno si prevedono condizioni meteorologiche mutevoli. La giornata inizierà con cielo sereno e poche nuvole, con una leggera copertura nuvolosa intorno al 15%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di circa 11km/h, con raffiche fino a 11,4km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +22°C verso le ore centrali della giornata. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile tra Nord e Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 27-33%, con quantitativi di pioggia intorno ai 1mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +20°C. Il vento sarà ancora debole, ma con una direzione prevalente da Sud. L’umidità aumenterà fino al 70-90%.

In serata, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa intorno al 40-65%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +15°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità variabile e direzione da Nord. L’umidità rimarrà alta, intorno al 90%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

In conclusione, Martedì 10 Settembre a Belluno si prevede una giornata instabile, con alternanza di schiarite e piogge leggere. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con un clima umido e ventoso. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 11 N max 11.8 Tramontana 88 % 1011 hPa 4 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° Assenti 11.4 N max 13.2 Tramontana 86 % 1011 hPa 7 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 7.7 N max 10.4 Tramontana 72 % 1012 hPa 10 poche nuvole +22.7° perc. +22.4° Assenti 7.5 SSE max 5.4 Scirocco 51 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +21.8° perc. +21.8° 0.44 mm 7.8 S max 7 Ostro 66 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.6 mm 3.4 S max 4.6 Ostro 84 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.34 mm 8.2 N max 7 Tramontana 92 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.1 mm 9.4 N max 9.5 Tramontana 92 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:27

