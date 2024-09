Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Belluno si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge e nuvolosità. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piovoso, che si protrarrà per gran parte della mattinata, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento, con la possibilità di schiarite, mentre la sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni saranno dominate da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 30%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 93%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 3,9 km/h da est. Con il passare delle ore, la pioggia continuerà a cadere, seppur con intensità variabile, fino alle prime luci dell’mattina.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano che la pioggia si intensificherà, con valori di temperatura che si aggireranno tra i 12,9°C e i 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 34% entro le ore centrali della mattinata. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 2,21 mm. Il vento si presenterà con una velocità di circa 7,1 km/h, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento della copertura nuvolosa a 65%. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 13,6°C. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 19,2 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%. Questo periodo di transizione porterà a un cielo parzialmente nuvoloso, con la possibilità di schiarite.

La sera si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 9,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 81%, e il vento continuerà a soffiare da nord con una velocità di circa 11,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno indicano una giornata di Sabato 28 Settembre caratterizzata da piogge iniziali, seguite da un miglioramento nel pomeriggio e un ritorno a condizioni nuvolose in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia, rendendo le condizioni meteorologiche più favorevoli per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.1 mm 3.4 E max 4.2 Levante 91 % 1008 hPa 4 nubi sparse +13.3° perc. +13.1° prob. 60 % 4.3 NNE max 4.1 Grecale 91 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.25 mm 3.7 NE max 5.3 Grecale 86 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +17° perc. +16.8° 2.05 mm 3.2 NE max 6.7 Grecale 76 % 1010 hPa 13 pioggia moderata +13.3° perc. +13° 1.52 mm 10.6 NNO max 14.7 Maestrale 86 % 1012 hPa 16 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° prob. 89 % 12 N max 18.5 Tramontana 82 % 1013 hPa 19 cielo coperto +10.5° perc. +9.8° prob. 11 % 12.5 N max 17.7 Tramontana 84 % 1016 hPa 22 cielo coperto +9.5° perc. +8° prob. 7 % 10.6 N max 14.3 Tramontana 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:51

