Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

Le previsioni meteo per Belluno di Lunedì 30 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale miglioramento, ma le nubi continueranno a dominare il panorama.

Nella mattina, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto fino alle prime ore del giorno, con temperature che saliranno gradualmente, raggiungendo circa 13,5°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 98%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da sud, con raffiche che non supereranno i 5,9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,9°C. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1021 hPa. Le condizioni di vento rimarranno deboli, favorendo un clima relativamente tranquillo.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 10,7°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 94%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con direzione variabile, ma senza particolari intensificazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità persistente e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi in questo inizio di settimana un’ottima occasione per godere della bellezza autunnale della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.3° perc. +8.6° prob. 1 % 6.2 N max 5.5 Tramontana 87 % 1026 hPa 4 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° prob. 1 % 4.6 NNE max 4.5 Grecale 83 % 1025 hPa 7 cielo coperto +11.9° perc. +11.2° Assenti 1 N max 2.1 Tramontana 77 % 1024 hPa 10 nubi sparse +15° perc. +14.3° prob. 4 % 7.6 S max 5.9 Ostro 67 % 1022 hPa 13 nubi sparse +15.9° perc. +15.4° Assenti 8.7 S max 5.1 Ostro 71 % 1021 hPa 16 nubi sparse +14.1° perc. +13.7° Assenti 4.6 S max 4.9 Ostro 83 % 1020 hPa 19 cielo coperto +11.4° perc. +11° Assenti 3.3 NNE max 3.1 Grecale 91 % 1021 hPa 22 cielo coperto +10.9° perc. +10.4° Assenti 4.9 NNO max 4.2 Maestrale 90 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:47

