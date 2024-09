Previsioni Meteo Belpasso: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Belpasso si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con minime che si attesteranno intorno ai 15,4°C nelle prime ore della notte e massime che raggiungeranno i 25,7°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà assente per tutta la giornata, garantendo un cielo limpido e soleggiato. I venti saranno leggeri, con velocità variabili tra i 2,5 km/h e i 11,7 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali e orientali.

Durante la notte, le temperature scenderanno lentamente, mantenendosi attorno ai 16°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,8°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà le prime ore, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, il termometro toccherà il picco massimo di 25,7°C intorno alle ore 13:00. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 31% e il 64%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015 hPa.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si porteranno attorno ai 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole conclusione della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belpasso nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Pertanto, gli abitanti e i visitatori potranno godere di un clima favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +15.2° Assenti 2.7 NO max 4.9 Maestrale 56 % 1019 hPa 4 cielo sereno +15.5° perc. +14.6° Assenti 3 NO max 3.7 Maestrale 58 % 1018 hPa 7 cielo sereno +18.6° perc. +17.8° Assenti 3.1 O max 5.1 Ponente 49 % 1019 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.6° Assenti 6.2 OSO max 10.4 Libeccio 35 % 1018 hPa 13 cielo sereno +25.7° perc. +25.1° Assenti 4.8 SSE max 12.4 Scirocco 31 % 1015 hPa 16 cielo sereno +21.6° perc. +21.2° Assenti 11.6 E max 14.5 Levante 53 % 1015 hPa 19 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 0.3 ONO max 5.4 Maestrale 67 % 1016 hPa 22 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° Assenti 5.2 O max 6.7 Ponente 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:38

