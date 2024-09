Previsioni Meteo Belpasso: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Belpasso indicano un giorno caratterizzato da un clima variabile, con la presenza di piogge leggere nel pomeriggio e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi schiarirsi nelle prime ore del mattino. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 16,8°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24,8°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una copertura nuvolosa che tenderà a rimanere alta.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un cambiamento significativo. A partire dal pomeriggio, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potrebbero variare da 0,11mm a 0,61mm. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 23,3°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi intorno ai 20,2°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,9km/h e i 10,9km/h, con direzione prevalentemente est-sud-est.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire. Le temperature si attesteranno attorno ai 18,4°C, con un’umidità che rimarrà elevata, intorno al 76%. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Belpasso nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori variazioni, con un clima che continuerà a oscillare tra schiarite e nuvolosità. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° Assenti 9.5 O max 15.3 Ponente 75 % 1014 hPa 4 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 9.3 ONO max 14.7 Maestrale 77 % 1014 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° Assenti 6.8 O max 10.8 Ponente 59 % 1015 hPa 10 cielo coperto +23.8° perc. +23.3° Assenti 8.8 OSO max 14.8 Libeccio 43 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +23.3° perc. +22.9° 0.36 mm 9.2 S max 16.2 Ostro 46 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +21.6° perc. +21.3° 0.15 mm 7.8 ESE max 13.5 Scirocco 59 % 1014 hPa 19 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 2.2 E max 7.4 Levante 72 % 1016 hPa 22 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 5.7 O max 8.1 Ponente 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:59

