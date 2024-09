Previsioni Meteo Belpasso: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belpasso di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante le ore diurne. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La presenza di una leggera brezza contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità rimarrà su livelli moderati.

Nella notte, le temperature si aggireranno intorno ai 16,5°C, con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa pari a 0%. La velocità del vento sarà di circa 17 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22,7°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La brezza continuerà a soffiare con una velocità di circa 15 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà fino al 32%, favorendo una sensazione di comfort.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 21,6°C alle 15:00. Il cielo si presenterà ancora sereno, ma con una leggera presenza di nuvole sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 9%. La velocità del vento si ridurrà a 13,8 km/h, mantenendo comunque una brezza leggera. L’umidità aumenterà fino al 42%, ma non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C entro le 23:00. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 26%. La brezza si farà più leggera, con una velocità di circa 9,3 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belpasso nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali variazioni, poiché l’arrivo di correnti fresche potrebbe portare a un cambiamento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +15.2° Assenti 16.1 ONO max 27.2 Maestrale 55 % 1013 hPa 4 cielo sereno +14.9° perc. +13.9° Assenti 15 ONO max 24.1 Maestrale 56 % 1013 hPa 7 cielo sereno +18.2° perc. +17.3° prob. 15 % 17.9 O max 24.3 Ponente 47 % 1013 hPa 10 cielo sereno +22° perc. +21.1° prob. 7 % 16.8 O max 22.6 Ponente 33 % 1013 hPa 13 cielo sereno +23.1° perc. +22.4° prob. 14 % 13 NO max 18.4 Maestrale 32 % 1012 hPa 16 cielo sereno +20.6° perc. +20° prob. 19 % 8.1 N max 13.7 Tramontana 47 % 1013 hPa 19 nubi sparse +17.5° perc. +16.9° prob. 4 % 7.9 ONO max 11.8 Maestrale 61 % 1015 hPa 22 nubi sparse +16.4° perc. +15.7° prob. 2 % 9.7 NO max 17.3 Maestrale 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:05

