Previsioni Meteo Belpasso: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Belpasso di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e schiarite. La temperatura si manterrà su valori moderati, con minime attorno ai 16,3°C e massime che raggiungeranno i 19,3°C. La presenza di umidità elevata, che toccherà punte del 85%, contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con piogge leggere e cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente prevalentemente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 8,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, favorendo un clima piuttosto umido.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature percepite si aggireranno intorno ai 19°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta. Le precipitazioni, seppur leggere, si accumuleranno, portando a un totale di circa 0,78 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, ci sarà un lieve miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia, specialmente nelle ore più calde. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,2°C, mentre l’umidità inizierà a scendere leggermente, portandosi al 74%. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16,5°C. L’umidità si manterrà attorno all’85%, ma la presenza di nubi sparse garantirà un clima più gradevole rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Belpasso nei prossimi giorni evidenziano un trend di miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle schiarite. Sabato e Domenica si preannunciano con condizioni più stabili, permettendo di godere di momenti di sole e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente in un periodo di transizione come quello attuale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.6° perc. +18.5° 0.53 mm 4.5 O max 8.4 Ponente 75 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° prob. 59 % 3.7 NO max 4.6 Maestrale 77 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +19° perc. +19° 0.37 mm 2 OSO max 3.8 Libeccio 75 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.78 mm 1.4 NE max 4.6 Grecale 81 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +18.3° perc. +18.2° 0.12 mm 3.3 SE max 5.7 Scirocco 79 % 1016 hPa 16 cielo coperto +19.1° perc. +19° prob. 30 % 4 ESE max 7.2 Scirocco 75 % 1016 hPa 19 nubi sparse +17.4° perc. +17.4° Assenti 0.8 NNO max 4.2 Maestrale 84 % 1018 hPa 22 poche nuvole +16.4° perc. +16.3° Assenti 3.4 NO max 4.4 Maestrale 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:55

