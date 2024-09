Previsioni Meteo Belpasso: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belpasso di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità attorno al 64%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23,5°C alle 07:00, e continuando a crescere fino a toccare i 30,6°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature percepite varieranno da 20,8°C a 29°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,1 km/h e i 7,8 km/h. Questo clima favorevole continuerà anche nel pomeriggio, quando si registreranno temperature massime di 30,6°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente nel corso delle ore successive. La brezza leggera, con raffiche che non supereranno i 13,9 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 50%, garantendo una serata confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belpasso nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede un clima simile anche per il fine settimana, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 30°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre l’assenza di precipitazioni garantirà giornate serene e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 7.5 ONO max 12.1 Maestrale 64 % 1016 hPa 4 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 7.3 ONO max 12.6 Maestrale 61 % 1015 hPa 7 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 7.4 O max 11.8 Ponente 49 % 1015 hPa 10 cielo sereno +28.5° perc. +27.7° Assenti 5.7 OSO max 8.1 Libeccio 35 % 1015 hPa 13 cielo sereno +30.6° perc. +29.2° Assenti 3.6 S max 11.6 Ostro 29 % 1013 hPa 16 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 6.1 E max 12.8 Levante 42 % 1014 hPa 19 cielo sereno +23.1° perc. +22.8° Assenti 3.9 O max 6.6 Ponente 50 % 1015 hPa 22 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 6.3 ONO max 9.2 Maestrale 52 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.