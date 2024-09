Previsioni Meteo Belpasso: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Belpasso indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e la possibilità di leggere piogge. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che toccheranno i 30,9°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17,6 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, non superando il 10%. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, mantenendo l’umidità attorno al 56%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento, che raggiungeranno i 30,4°C entro le ore 11:00. L’umidità scenderà ulteriormente, arrivando al 31%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si coprirà di nubi sparse, con una temperatura che scenderà a 26°C entro le ore 16:00. La probabilità di pioggia aumenterà, specialmente nel tardo pomeriggio, con possibilità di pioggia leggera e un’intensità di 0,15 mm. L’umidità salirà fino al 59%, rendendo l’aria più umida e fresca.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il panorama, con una probabilità di pioggia che si manterrà attorno al 17%. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti provenienti da Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belpasso nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento per Domenica. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +21.8° Assenti 8 ONO max 13.4 Maestrale 57 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° Assenti 7.4 ONO max 11.7 Maestrale 57 % 1013 hPa 7 cielo sereno +25.1° perc. +24.9° Assenti 5.6 ONO max 9 Maestrale 46 % 1014 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +28.7° Assenti 3.7 SO max 10.8 Libeccio 32 % 1014 hPa 13 nubi sparse +29.9° perc. +29° Assenti 9.6 SE max 17.6 Scirocco 34 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.15 mm 4.7 SE max 10.5 Scirocco 49 % 1014 hPa 19 nubi sparse +21.9° perc. +22.1° prob. 11 % 4.9 O max 11.2 Ponente 74 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 15 % 6.9 O max 15.8 Ponente 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:43

