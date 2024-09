Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Benevento di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco durante il pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 17,6°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 5,9 km/h, con una direzione da Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 21°C entro le 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da 56% a 83% entro le 09:00, con venti che si intensificheranno fino a 17 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 3%.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una temperatura massima di circa 26,5°C alle 12:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% intorno alle 13:00, con venti che continueranno a soffiare da Sud Ovest a una velocità di circa 20 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 46%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1016 hPa.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si schiarirà. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18,5°C alle 23:00. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi attorno ai 9 km/h, e l’umidità aumenterà fino a 95%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Venerdì e Sabato si prevede un clima più secco e temperature in lieve aumento, con cieli sereni e una diminuzione dell’umidità. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate favorevoli, mentre le condizioni meteo di Giovedì offriranno un assaggio di autunno con temperature gradevoli e un cielo variabile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.6° perc. +17.8° Assenti 5.9 SO max 7 Libeccio 91 % 1018 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17.4° Assenti 6.6 SO max 7.8 Libeccio 94 % 1017 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.9° Assenti 7.1 SSO max 11.8 Libeccio 90 % 1017 hPa 9 nubi sparse +24.1° perc. +24.1° prob. 3 % 17 SO max 25.9 Libeccio 60 % 1017 hPa 12 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 20.2 SO max 29.6 Libeccio 46 % 1016 hPa 15 cielo coperto +24.9° perc. +24.8° Assenti 18.8 SO max 27.2 Libeccio 51 % 1015 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +20.1° Assenti 10.6 SO max 16.9 Libeccio 81 % 1016 hPa 21 cielo sereno +18.8° perc. +19.1° Assenti 9.1 SO max 13.7 Libeccio 92 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:46

