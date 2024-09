Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

A Benevento, le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Est garantirà un’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà attorno al 68%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22°C alle 07:00, e continuando a crescere fino a toccare i 28,5°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si manterranno tra i 27,8°C e i 28,7°C. La brezza, che si intensificherà leggermente, porterà un po’ di freschezza, rendendo l’aria più piacevole. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 30-34%, favorendo un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi a circa 20,2°C alle 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno condizioni di disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Benevento indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 4.2 NNE max 6.3 Grecale 68 % 1011 hPa 3 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 4.4 NE max 5 Grecale 73 % 1010 hPa 6 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 3.6 NE max 5.4 Grecale 66 % 1010 hPa 9 cielo sereno +25.4° perc. +25.1° Assenti 5.2 NNE max 7.3 Grecale 42 % 1010 hPa 12 cielo sereno +28.5° perc. +27.5° Assenti 5.6 OSO max 7.4 Libeccio 30 % 1009 hPa 15 cielo sereno +27.8° perc. +27.2° Assenti 13.5 OSO max 14.2 Libeccio 34 % 1009 hPa 18 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 9 OSO max 15.5 Libeccio 58 % 1010 hPa 21 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 6.5 SO max 8.1 Libeccio 67 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:12

