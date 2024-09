Previsioni Meteo Benevento: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Benevento di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 15°C e i 21°C, mentre i venti saranno generalmente deboli, provenienti da direzioni variabili. La giornata si presenterà con un tasso di umidità piuttosto elevato, che potrebbe rendere l’aria più pesante.

Nella notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 4-5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con la presenza di nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 34%, e i venti continueranno a essere leggeri, con una velocità di circa 6-8 km/h. L’umidità scenderà al 31%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà prevalentemente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre la probabilità di pioggia leggera aumenterà, con possibili precipitazioni di circa 0.14 mm. I venti rimarranno leggeri, con velocità di circa 6-9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 35%, contribuendo a un clima fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, con un’umidità che salirà al 57%. I venti saranno deboli, con velocità di circa 3-4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di frescura sarà accentuata dalla presenza di nuvole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento a partire da Domenica. Le temperature si manterranno su valori moderati, ma si prevede un aumento della stabilità atmosferica, con un cielo più sereno e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potrebbero trovare migliori condizioni per attività all’aperto nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.3° prob. 37 % 5.5 NNE max 12.9 Grecale 70 % 1011 hPa 3 cielo coperto +14.9° perc. +14.1° prob. 24 % 3.6 ENE max 6.7 Grecale 65 % 1011 hPa 6 cielo coperto +15.4° perc. +14.6° prob. 18 % 4 ENE max 7.2 Grecale 61 % 1012 hPa 9 nubi sparse +19.7° perc. +18.8° Assenti 6.8 NNE max 10.7 Grecale 39 % 1012 hPa 12 nubi sparse +21.4° perc. +20.4° Assenti 6.6 NNO max 6.2 Maestrale 31 % 1012 hPa 15 cielo coperto +20.4° perc. +19.4° Assenti 6.7 NNE max 6.3 Grecale 35 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +17.2° perc. +16.4° 0.14 mm 6.7 N max 12.9 Tramontana 52 % 1014 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.1° prob. 10 % 3.9 NNE max 4.8 Grecale 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:07

