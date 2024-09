Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Bergamo si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 17,4°C nel pomeriggio. La situazione del vento sarà caratterizzata da brezze leggere, con velocità che varieranno tra i 1,4 km/h e i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno fino a +12,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’84%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da Nord – Nord Est.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra +12,9°C e +14,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%, e l’umidità si manterrà sopra il 74%. Anche in questa fase della giornata, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5,7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,4°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 16,2°C alle 16:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 60%, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 73%. Anche in questo periodo, il vento si manterrà debole, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +12,6°C. La copertura nuvolosa tornerà al 100%, e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo l’84%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con brezze leggere che accompagneranno la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Bergamo indicano una giornata caratterizzata da nuvole e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, tenendo presente che la presenza di nuvole potrebbe limitare l’esposizione al sole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 1 % 4 ENE max 6.5 Grecale 80 % 1025 hPa 3 cielo coperto +13° perc. +12.4° prob. 5 % 3.4 NNE max 4.7 Grecale 80 % 1024 hPa 6 cielo coperto +12.9° perc. +12.3° prob. 1 % 3.3 N max 4.3 Tramontana 81 % 1024 hPa 9 cielo coperto +14° perc. +13.5° Assenti 3 SSO max 3.5 Libeccio 78 % 1024 hPa 12 nubi sparse +17.2° perc. +16.6° Assenti 5 SSO max 4.9 Libeccio 62 % 1022 hPa 15 nubi sparse +17° perc. +16.4° Assenti 5.1 SSO max 4.9 Libeccio 64 % 1020 hPa 18 nubi sparse +13.3° perc. +12.8° Assenti 2.6 NNE max 2.9 Grecale 82 % 1021 hPa 21 cielo coperto +12.6° perc. +12.1° Assenti 6.2 NNE max 5.7 Grecale 84 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:58

