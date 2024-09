Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bergamo di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante le ore diurne. La situazione meteorologica si evolverà nel corso della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 19,7°C, mentre le minime notturne saranno di circa 11,3°C. La ventilazione sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a raggiungere i 11,3°C. L’umidità si manterrà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1021 hPa. Le condizioni di calma e serenità favoriranno un riposo tranquillo.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 7%. La ventilazione sarà leggera, con una velocità di circa 7,2 km/h proveniente da sud. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si osserverà un cambiamento nelle previsioni del tempo: il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, raggiungendo una copertura del 71% entro le ore 17:00. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi attorno ai 15,7°C. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. Non sono previste precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 13,6°C a fine giornata. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1019 hPa. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Bergamo di Mercoledì 18 Settembre evidenziano una giornata inizialmente serena, che si trasformerà in una serata nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 13°C e i 19°C. La stabilità atmosferica potrebbe favorire un clima gradevole, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +11.3° perc. +10.6° Assenti 8.1 N max 6.9 Tramontana 79 % 1021 hPa 3 cielo sereno +11° perc. +10.2° Assenti 8.5 N max 7.1 Tramontana 77 % 1020 hPa 6 cielo sereno +11.6° perc. +10.8° Assenti 7.1 NNE max 6.3 Grecale 76 % 1020 hPa 9 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 5.8 S max 3.6 Ostro 57 % 1020 hPa 12 cielo sereno +19.7° perc. +19° Assenti 7.2 S max 5.7 Ostro 50 % 1020 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° Assenti 8 S max 5.9 Ostro 58 % 1019 hPa 18 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 6.4 NNO max 5.8 Maestrale 77 % 1020 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° Assenti 8 NNE max 7.1 Grecale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:21

