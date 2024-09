Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bergamo di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge diffuse. I dati raccolti mostrano un quadro meteorologico che si presenterà piuttosto umido, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi durante tutto il giorno. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100%, e le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1014 hPa.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno temperature comprese tra 14°C e 16°C. A partire dalle 09:00, si assisterà all’inizio di piogge leggere, con accumuli che si intensificheranno nel corso della mattinata. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che raggiungeranno il 94%. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, sfiorando il 94%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14°C, con picchi che non supereranno i 14,7°C. Le precipitazioni si intensificheranno ulteriormente, con accumuli che potranno raggiungere i 1,05 mm. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 96%.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento delle piogge, con accumuli che si attesteranno tra 0,75 mm e 2,16 mm. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere alta, superando il 98%. La pressione atmosferica scenderà gradualmente, attestandosi sui 1007 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Bergamo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che il tempo rimarrà fresco e umido, con temperature che non subiranno significative variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare, mentre le piogge potrebbero continuare a caratterizzare il panorama meteorologico della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.6° prob. 11 % 6.4 NNE max 5.8 Grecale 86 % 1014 hPa 3 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° prob. 3 % 6.7 NNE max 6 Grecale 88 % 1013 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +14° prob. 2 % 6.9 NE max 7.7 Grecale 86 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +15.9° perc. +15.8° 0.11 mm 6 S max 7.7 Ostro 85 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.43 mm 2.3 NE max 3.9 Grecale 93 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +14.5° perc. +14.5° 0.9 mm 3.5 ENE max 4.9 Grecale 96 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +14.5° perc. +14.5° 0.75 mm 4.2 NE max 5.5 Grecale 96 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +14.8° perc. +14.9° 1.1 mm 6.3 ENE max 10.6 Grecale 96 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.