Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Bergamo si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,6°C nella notte e raggiungeranno i 19,8°C nel pomeriggio, con un calo previsto verso la sera. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura di circa 11,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando a 75% intorno all’1:00 e continuando a crescere fino a raggiungere il 100% nel pomeriggio. Le temperature percepite varieranno, mantenendosi attorno ai 10°C durante le ore più fredde e salendo fino a 19,8°C nel pomeriggio. La mattina inizierà con nubi sparse e temperature che si alzeranno rapidamente, raggiungendo i 16,1°C entro le 8:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, con una temperatura massima di 19,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 41%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una velocità che varierà tra i 5 e i 8 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 14°C. La nuvolosità rimarrà alta, con il cielo coperto fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Bergamo indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori moderati. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità per attività all’aperto nei giorni a venire, mentre per oggi è consigliato prepararsi a un clima più fresco e coperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.6° perc. +10° Assenti 9.1 N max 7.9 Tramontana 47 % 1015 hPa 3 nubi sparse +10.7° perc. +9° Assenti 8.6 N max 6.6 Tramontana 44 % 1015 hPa 6 nubi sparse +11.1° perc. +9.5° Assenti 7.8 NNE max 7.7 Grecale 49 % 1015 hPa 9 cielo coperto +17.3° perc. +16.3° Assenti 4.6 SSO max 2.4 Libeccio 46 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.6° perc. +18.8° Assenti 7.7 SSO max 6.4 Libeccio 42 % 1013 hPa 15 nubi sparse +19.5° perc. +18.6° Assenti 6.9 SSO max 6.4 Libeccio 44 % 1012 hPa 18 nubi sparse +14.2° perc. +13.4° Assenti 3.8 NNO max 3.7 Maestrale 64 % 1013 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +13.4° Assenti 7 N max 7.6 Tramontana 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:25

