Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

Le condizioni meteo di Bergamo per Venerdì 20 Settembre si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e cieli coperti, caratterizzate da temperature che varieranno nel corso della giornata. La temperatura massima raggiungerà circa 23°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C durante la notte. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 44% e il 82%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, rendendo la giornata favorevole per attività all’aperto.

Durante la notte, da mezzanotte fino all’alba, Bergamo avrà un cielo prevalentemente coperto da nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità sarà alta, attorno al 78%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 19°C entro le 08:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 52%.

Nel pomeriggio, il clima si farà più caldo, con una temperatura massima di 23°C attesa intorno alle 12:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di calore moderato. L’umidità si manterrà attorno al 44%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una diminuzione della temperatura fino a 15°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’80%. La velocità del vento sarà leggera, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Bergamo indicano una giornata caratterizzata da temperature gradevoli e una leggera copertura nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e una probabilità di pioggia molto bassa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le serate potrebbero risultare fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° prob. 4 % 6.9 N max 6.1 Tramontana 77 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 8.8 N max 9.4 Tramontana 79 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.5° perc. +14° Assenti 9 N max 10.7 Tramontana 77 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° Assenti 1.4 O max 4.9 Ponente 52 % 1020 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.6° Assenti 6.6 SO max 5 Libeccio 44 % 1020 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 5.8 SSE max 7.2 Scirocco 53 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 3.8 NE max 7.3 Grecale 76 % 1022 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° prob. 8 % 4.3 NNE max 4.6 Grecale 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:17

