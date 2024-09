Previsioni Meteo Biancavilla: il bollettino per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Biancavilla per Martedì 3 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà alta, con una probabilità del 92% e temperature che si attesteranno intorno ai +26,6°C. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa intorno al 30% e temperature che raggiungeranno i +30,1°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una probabilità di piogge leggere.

Le temperature percepita saranno in linea con quelle effettive, con una leggera brezza che soffierà da Sud Ovest. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10-15 km/h, con raffiche leggere. L’umidità si attesterà intorno al 40-65%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1015-1017hPa.

In base alla situazione attuale, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Biancavilla indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si manterranno piuttosto stabili. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.7° perc. +22.7° Assenti 3.6 ONO max 6.4 Maestrale 64 % 1016 hPa 4 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° Assenti 2.6 ONO max 5.4 Maestrale 59 % 1016 hPa 7 nubi sparse +25.7° perc. +25.5° prob. 14 % 4 OSO max 4.7 Libeccio 45 % 1017 hPa 10 cielo coperto +27.1° perc. +26.9° prob. 23 % 9 SO max 10.8 Libeccio 39 % 1017 hPa 13 nubi sparse +30.1° perc. +29.3° prob. 14 % 10.4 SO max 14.3 Libeccio 35 % 1016 hPa 16 nubi sparse +28.6° perc. +28.5° prob. 9 % 13.1 SSO max 14.8 Libeccio 43 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +24.1° perc. +24.2° 0.17 mm 2.2 SO max 5.7 Libeccio 61 % 1017 hPa 22 cielo sereno +22.9° perc. +23° prob. 25 % 1.5 S max 4.4 Ostro 67 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:22

