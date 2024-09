Previsioni Meteo Biancavilla: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Biancavilla indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La mattina porterà con sé un aumento della temperatura, che raggiungerà i 24°C, ma con la presenza di piogge intermittenti. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermano un proseguimento delle piogge, con temperature in lieve calo. La sera si presenterà con condizioni simili, mantenendo un clima fresco e umido.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si manterrà intorno ai 18,1°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 7%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 17,2°C alle 03:00 e mantenendosi stabile fino alle prime luci dell’alba.

La mattina inizierà con cieli nuvolosi e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 21,1°C e, nel corso della mattinata, si prevede un incremento fino a 24°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, le previsioni meteo indicano la possibilità di pioggia leggera già dalle 10:00, con accumuli di circa 0,12mm entro le 11:00. L’umidità sarà alta, attorno al 56%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno instabili. Le piogge continueranno a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C alle 15:00. La pioggia sarà leggera, con accumuli che potranno raggiungere i 0,74mm. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,9km/h. L’umidità si manterrà elevata, superando l’80%.

La sera si presenterà con cieli nuvolosi e piogge persistenti. Le temperature scenderanno fino a 18°C intorno alle 20:00, con accumuli di pioggia che continueranno a manifestarsi. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che si avvicineranno all’87% durante le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Biancavilla non mostrano significative variazioni. Si prevede un proseguimento di condizioni nuvolose e piovose, con temperature che si manterranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. Si consiglia di tenere a mente le condizioni meteo per pianificare eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17.9° prob. 18 % 1.6 SO max 2.9 Libeccio 87 % 1019 hPa 4 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 29 % 0.8 S max 2.2 Ostro 89 % 1019 hPa 7 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 17 % 2.6 SE max 2.6 Scirocco 76 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +22.9° perc. +22.8° 0.12 mm 7.1 S max 7.7 Ostro 60 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +23.8° perc. +23.6° 0.12 mm 9.2 SE max 11.3 Scirocco 53 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +20.2° perc. +20.3° 0.93 mm 5.1 SE max 9.9 Scirocco 77 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.85 mm 1.1 E max 4.8 Levante 84 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +18.1° perc. +18.2° 0.18 mm 1.3 ENE max 3.3 Grecale 87 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:53

