Previsioni Meteo Biancavilla: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Biancavilla indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo valori intorno ai 19°C entro le 8:00 e continuando a salire fino a toccare i 24°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la mattina, il meteo si presenterà stabile e soleggiato, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 24°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità a livelli moderati. Nel pomeriggio, si registreranno temperature massime di circa 24,4°C, con una leggera diminuzione verso la sera. Le condizioni di cielo sereno si manterranno anche nel pomeriggio, favorendo attività all’aperto e momenti di svago.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo di godere di un cielo stellato.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Biancavilla indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.4° perc. +13.8° Assenti 7.7 NNO max 10.3 Maestrale 71 % 1021 hPa 4 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 6.9 NNO max 8.2 Maestrale 74 % 1021 hPa 7 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° Assenti 4.8 NO max 7.2 Maestrale 55 % 1021 hPa 10 cielo sereno +22.5° perc. +21.7° Assenti 2.4 O max 8.7 Ponente 36 % 1021 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +23.7° Assenti 1 ESE max 10.5 Scirocco 30 % 1019 hPa 16 cielo sereno +20.8° perc. +20.1° Assenti 6.7 E max 12.5 Levante 47 % 1019 hPa 19 cielo sereno +16.7° perc. +16.1° Assenti 3.9 N max 6.9 Tramontana 62 % 1020 hPa 22 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 5 NNO max 6.4 Maestrale 55 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:40

