Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C e 13°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che raggiungerà i 18°C entro le ore centrali. L’umidità si manterrà attorno al 47%, mentre il vento soffierà da est-sud-est a una velocità di circa 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi gli spostamenti all’aperto non dovrebbero essere compromessi.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa diminuirà leggermente, portando a un 72% di nuvole. Il vento si presenterà più leggero, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%, e il vento continuerà a soffiare da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella nei prossimi giorni non mostrano sostanziali variazioni. Si prevede che il cielo rimanga nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un inizio settimana caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12° perc. +10.5° Assenti 7.1 NNO max 6.9 Maestrale 50 % 1016 hPa 3 nubi sparse +11° perc. +9.3° Assenti 7.4 NNO max 6.3 Maestrale 45 % 1015 hPa 6 nubi sparse +11.4° perc. +9.8° Assenti 4.4 NO max 4.2 Maestrale 47 % 1015 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +14.7° Assenti 3.7 SE max 2.4 Scirocco 47 % 1015 hPa 12 cielo coperto +18.4° perc. +17.5° Assenti 6.4 SE max 5 Scirocco 46 % 1014 hPa 15 nubi sparse +19° perc. +18.1° Assenti 5.1 S max 4.6 Ostro 44 % 1012 hPa 18 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 7.5 NO max 6.7 Maestrale 67 % 1013 hPa 21 nubi sparse +13.2° perc. +12.2° Assenti 6.4 NNO max 5.6 Maestrale 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:31

