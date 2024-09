Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si presenteranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 11,1°C e i 17°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. I venti saranno generalmente deboli, con una predominanza di direzioni settentrionali e orientali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 77%, con una probabilità di precipitazioni del 70%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Ovest, con una velocità di circa 7,4 km/h.

Nella mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a una condizione di cielo coperto. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 15,2°C alle 08:00 e i 16,2°C alle 09:00. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi intorno alle 10:00, con una pioviggine che accompagnerà la giornata, portando a un accumulo di circa 0,39 mm entro le 12:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole nel cielo. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che non supereranno i 0,3 mm. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 4,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13,1°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si ridurrà notevolmente. L’umidità si attesterà attorno al 89%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori freschi e un’alta probabilità di nuvolosità. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con possibili schiarite nel fine settimana. Gli amanti della pioggia troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per condizioni più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.8° perc. +11.3° prob. 70 % 7.4 NNO max 6.1 Maestrale 87 % 1013 hPa 3 nubi sparse +11.2° perc. +10.6° prob. 1 % 6.6 NNO max 5.4 Maestrale 85 % 1013 hPa 6 poche nuvole +11.2° perc. +10.6° Assenti 6.5 NNO max 5.4 Maestrale 83 % 1014 hPa 9 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 5.6 SE max 4.1 Scirocco 72 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +16.8° perc. +16.5° 0.39 mm 6.6 SE max 6.3 Scirocco 76 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° prob. 42 % 4 ESE max 4.1 Scirocco 76 % 1013 hPa 18 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° prob. 34 % 5.2 NNO max 4.7 Maestrale 90 % 1013 hPa 21 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° prob. 8 % 4 NNO max 4.5 Maestrale 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.