Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà alta, con temperature che varieranno tra +14°C e +15,3°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, portando a una diminuzione delle temperature. La sera si presenterà nuovamente nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a +14°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che toccherà il 97%. Le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La mattina inizierà con nubi sparse, e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,5 km/h e 9,5 km/h, mantenendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una temperatura massima di 21°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 7%, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 74%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che toccherà il 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Biella indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo nuvoloso. Domani, si prevede un lieve miglioramento, ma le nubi continueranno a dominare il panorama. Dopodomani, le condizioni meteo potrebbero rimanere simili, con temperature che non subiranno grandi variazioni. Sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 3.7 NNO max 4.2 Maestrale 68 % 1023 hPa 4 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 3.5 NNO max 3.5 Maestrale 66 % 1022 hPa 7 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 0.3 ONO max 3 Maestrale 66 % 1023 hPa 10 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° Assenti 7.4 SSE max 7.4 Scirocco 55 % 1022 hPa 13 nubi sparse +21° perc. +20.6° prob. 14 % 8.5 SSE max 7.7 Scirocco 52 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° prob. 11 % 5.3 S max 6.6 Ostro 65 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 6.8 NNO max 5.9 Maestrale 79 % 1022 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° Assenti 7.6 NNO max 6.4 Maestrale 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:21

