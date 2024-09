Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Biella indicano una settimana con piogge leggere e copertura nuvolosa variabile. Le temperature si manterranno intorno ai valori tipici di fine estate, con venti di intensità moderata provenienti da diverse direzioni. L’umidità sarà costantemente presente, con precipitazioni che caratterizzeranno soprattutto le prime ore del giorno. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e essere preparati per un clima instabile nei prossimi giorni.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Biella si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,7°C, con una percezione di +19,5°C. Il vento soffierà a 9km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 7km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature saliranno fino a +24,1°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,9km/h proveniente da Sud – Sud Est. Sono attese precipitazioni di 0.25mm e un’umidità del 61%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,5°C, con una percezione di +28,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,2km/h proveniente da Sud. Le precipitazioni saranno di 0.56mm e l’umidità del 53%.

Sera: In serata si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,2°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento soffierà a 9,3km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 8,3km/h. Sono attese precipitazioni di 0.29mm e un’umidità dell’83%.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Biella si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,2°C, con una percezione di +17,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.28mm e un’umidità dell’87%.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature saliranno fino a +16,9°C, con una percezione di +16,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci saranno ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature massime raggiungeranno i +18,4°C, con una percezione di +18,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,7km/h proveniente da Nord Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.29mm e un’umidità dell’80%.

Sera: In serata si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una percezione di +21°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,8km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Biella si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una percezione di +18,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.86mm e un’umidità dell’89%.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una percezione di +18,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Sono attese precipitazioni di 1.03mm e un’umidità del 90%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci saranno ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +26,8°C, con una percezione di +27,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,4km/h proveniente da Est – Sud Est. Sono attese precipitazioni di 0.56mm e un’umidità del 54%.

Sera: In serata si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,9°C, con una percezione di +19,1°C. Il vento soffierà a 4,1km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.38mm e un’umidità dell’88%.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Biella si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +17°C, con una percezione di +17,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 10km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.59mm e un’umidità dell’89%.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,8°C, con una percezione di +16,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 9,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.51mm e un’umidità del 91%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci saranno ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature massime raggiungeranno i +16,4°C, con una percezione di +16,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,3km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.14mm e un’umidità del 90%.

Sera: In serata si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’82%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,1°C, con una percezione di +16,1°C. Il vento soffierà a 7,1km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Sono attese precipitazioni di 0.11mm e un’umidità dell’89%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Biella, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e di essere preparati per una settimana con piogge leggere e copertura nuvolosa variabile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.